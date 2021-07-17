В Пензе молодогвардейцы вышли на субботник

Фото: Пресс-служба регионального отделения МГЕР

Ребята очистили парк от бытового мусора, стекла и пластика, а также убрали высокую траву и ветки.

Руководитель регионального штаба «Молодая Гвардия» Илья Щербаков отметил, что проведение таких субботников - важная часть работы с молодежью:

«Мы хотели субботником не только привлечь молодежь к благоустройству парка, но и рассказать о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести». Надо помнить историю своей страны, чтить героев, которые отдавали жизнь за Родину. Сегодня мы внесли свой вклад в общее, очень важное дело».