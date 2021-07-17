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Происшествия17 июля 2021 12:09

В Пензенской области выясняют причины гибели мужчины в пруду села Шалалейка

По предварительной информации, 15 июля 2021 года после употребления спиртного он пошел купаться и скрылся под водой
Виктор ВИКТОРОВ
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О произошедшем его приятели сообщили в правоохранительные органы. На следующий день один из местных жителей обнаружил в пруду тело погибшего.

По факту гибели 45-летнего жителя села Поим Каменским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится проверка. При первоначальном осмотре каких-либо повреждений на нем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.