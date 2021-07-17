В Пензенской области выясняют причины гибели мужчины в пруду села Шалалейка

О произошедшем его приятели сообщили в правоохранительные органы. На следующий день один из местных жителей обнаружил в пруду тело погибшего.

По факту гибели 45-летнего жителя села Поим Каменским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится проверка. При первоначальном осмотре каких-либо повреждений на нем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.