В августе в селе Урусово откроется Музей валенок

Место размещения музея выбрано не случайно: Урусово – это село в Ардатовском районе Мордовии , где валянием занимаются уже почти три века. Мастера есть в каждой семье, а любой житель села с удовольствием и знанием дела расскажет всем желающим о пользе и удобстве обуви из шерсти.

Музей валенок было решено создать, чтобы сохранить секреты мастерства и передать их потомкам. Для этого в деревне была куплена изба, в которой сделали ремонт и разместили экспозицию. Откроется музей 14 августа, в день Медового Спаса.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные качественные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.