В Пензе задержали мужчину, совершившего кражу барсетки через разбитое окно автомобиля

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской обласим

По информации пресс-службы МВД РМ, оперативники выяснили, что, разбив стекло передней пассажирской двери, мужчина проник в салон припаркованного на ул. Докучаева автомобиля, и оттуда украл барсетку с денежными средствами в размере 60 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Злоумышленник дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.