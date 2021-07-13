В Пензенской области задержан мужчина, дважды ударивший оппонента ножом

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По данным следствия, 8 июля 2021 года в городе Заречном обвиняемый вместе с супругой вышли выгулять собаку. Встретив знакомых, стали распивать с ними спиртное.

Сидевший напротив на лавочке незнакомый мужчина начал подзывать к себе собаку. В ходе конфликта незнакомец толкнул обвиняемого и убежал. Мужчина отвел собаку домой и, прихватив с собой нож, вернулся.

На улице тот же незнакомец выяснял отношения с его супругой. Во время завязавшейся потасовки злоумышленник нанес потерпевшему удар ножом в область грудной клетки, а затем, догнав убегающего, еще раз ударил ножом в живот. После этого, переодевшись дома, сжег свои вещи в лесном массиве.

Получивший ранения 36-летний мужчина скончался в автомашине скорой помощи.

41-летний житель Заречного задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вред здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По решению суда обвиняемый заключен под стражу.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По делу назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.