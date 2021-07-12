В пензенском правительстве подвели итоги основного этапа сдачи ЕГЭ

Как сообщил врио министра образования Александр Воронков, сейчас в области идет дополнительный период сдачи экзамена для тех, кто не смог уложиться в основные сроки по уважительным причинам. Всего в этом году экзамены сдали 5322 человека. По сравнению с общероссийскими результатами пензенские школьники лучше всех справились с математикой, историей и обществознанием.

Однако, по словам врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, регион «проседает» по химии.

- Нам нужно увеличить количество профильных классов в наших школах, - отметил он. – Такой подход дает положительные результаты.

Олег Владимирович озвучил поручение разработать комплекс дополнительных мероприятий по переподготовке и повышению квалификации преподавателей данных дисциплин.