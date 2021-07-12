В Мордовском педагогическом университете увеличат число бюджетных мест

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В этом году, оглашая свое традиционное Последние Федеральному Собранию РФ, Президент Владимир Путин акцентировал свое внимание на том, что работа по увеличению бюджетных мест в российских вузах должна продолжаться.

В этом году Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева годов предоставить 900 таких мест для бакалавров, 196 мест для магистров и 155 - на программы среднего профессионального образования.

Также вводятся и новые образовательные программы высшего образования: «Математика. Физика», «Информатика. Экономика», «Физика. Естествознание», «Технология. Дополнительное образование», «Химия. Экология» и «Начальное образование. Иностранный язык (английский)». Те, кто поступают на программы среднего профессионального образования, могут выбрать новую специальность «Педагогика дополнительного образования».

Подать документы для поступления в МГПУ можно несколькими способами. Например, лично, придя в приемную комиссию. Или в электронной форме в Личном кабинете на сайте вуза. Также доступна возможность подачи документов через сервис «Поступление в вуз онлайн» на сайте Госуслуг или операторов почтовой связи.