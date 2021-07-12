Житель Мордовии избил свою мать, упрекнувшую его в разводе с женой

В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Чамзинского района. На прошлой неделе в местную больницу поступила его 57-летняя мать с сотрясением и черепно-мозговой травмой.

Правоохранителям удалось установить, что в этот день мужчина и пенсионерка повздорили: ранее подозреваемый разошелся с женой. Причиной разрыва стала любовь гражданина к алкоголю.

В день конфликта мужчина тоже был нетрезв. На замечания матери, что из-за выписки он потерял и супругу, и работу, мужчина ответил кулаками. После избиения подозреваемый позвонил бывшей жене и попросил вызвать матери скорую помощь.

Свою вину мужчина признал и был заключен под стражу.