Безопасность проведения выборов, противодействие нарушениям при реализации нацпроектов

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия, обсуждались меры по обеспечению общественной безопасности в местах голосования и массового пребывания граждан в период подготовки и проведения выборов в сентябре 2021 года. Кроме того, были рассмотрены вопросы противодействия правонарушениям, выявляемым в ходе реализации национальных и федеральных проектов, обеспечения безопасности в миграционной сфере в условиях распространения коронавирусной инфекции, развития комплексной системы обеспечения жизнедеятельности «Интеллектуальный безопасный регион».

Также речь шла о повышении эффективности работы исполнительной власти и органов местного самоуправления при собираемости административных штрафов.