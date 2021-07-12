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Общество12 июля 2021 11:57

Безопасность проведения выборов, противодействие нарушениям при реализации нацпроектов

Рассмотрели участники Координационного совещания, которое в режиме видеосвязи провел 9 июля 2021 года Врио Главы Мордовии Артём Здунов
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия, обсуждались меры по обеспечению общественной безопасности в местах голосования и массового пребывания граждан в период подготовки и проведения выборов в сентябре 2021 года. Кроме того, были рассмотрены вопросы противодействия правонарушениям, выявляемым в ходе реализации национальных и федеральных проектов, обеспечения безопасности в миграционной сфере в условиях распространения коронавирусной инфекции, развития комплексной системы обеспечения жизнедеятельности «Интеллектуальный безопасный регион».

Также речь шла о повышении эффективности работы исполнительной власти и органов местного самоуправления при собираемости административных штрафов.