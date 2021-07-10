В Саранске за избиение приятеля во время застолья мужчина осужден на 2 года и 8 месяцев

Днем 10.02.2021 мужчина пришел в гости к своему знакомому, где они совместно распивали спиртные напитки. В результате произошедшей между ними словесной ссоры, на почве возникших личных неприязненных отношений, гость нанес хозяину несколько ударов руками и ногами в область туловища, что повлекло тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, отмечает пресс-служба прокуратуры РМ.

На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.