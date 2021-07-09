Житель Мордовии задержан за убийство 18-летней давности

1 сентября 2002 года в один из саранских офисов на улице Пушкина зашли несколько человек, которые руками и табуретом избили 21-летнего сотрудники, а после, когда от полученных повреждений он скончался, захоронили тело за пределами города.

Долгое время дело оставалось нераскрытым, но на этой неделе сотрудникам СУ СК по РМ удалось выйти на след предполагаемого организатора и участника жестокой расправы - 59-летнего жителя Ромодановского района. Мужчина был задержан в собственном доме и заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение.

Расследование продолжается.