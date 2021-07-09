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Общество9 июля 2021 13:55

Олег Мельниченко – о реконструкции Бакунинского моста: «Думаю, подрядчик уложится в установленные сроки»

Движение по сооружению планируется открыть в сентябре
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Вчера в ходе прямого эфира, который провел Олег Мельниченко в социальной сети «ВКонтакте», врио губернатора Пензенской области поступил вопрос о завершении реконструкции Бакунинского моста. По словам руководителя региона, работы ведутся по графику и подрядчик должен уложиться в установленные сроки. Движение по мосту планируется открыть в сентябре.

- Возможно, здесь будет организовано реверсивное движение в зависимости от времени суток. С утра, например, реверс будет на Пензу, вечером – на Заречный, - отметил Олег Владимирович.