Олег Мельниченко – о реконструкции Бакунинского моста: «Думаю, подрядчик уложится в установленные сроки»

Вчера в ходе прямого эфира, который провел Олег Мельниченко в социальной сети «ВКонтакте», врио губернатора Пензенской области поступил вопрос о завершении реконструкции Бакунинского моста. По словам руководителя региона, работы ведутся по графику и подрядчик должен уложиться в установленные сроки. Движение по мосту планируется открыть в сентябре.

- Возможно, здесь будет организовано реверсивное движение в зависимости от времени суток. С утра, например, реверс будет на Пензу, вечером – на Заречный, - отметил Олег Владимирович.