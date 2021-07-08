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Недвижимость8 июля 2021 12:08

В Пензе ремонтируют квартальные тепловые сети

Работы ведутся уже на 12 участках в разных районах города
Виктор ВИКТОРОВ
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По информации технического директора-главного инженера Пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Василия Журавлева, в программу реновации этого года попали наиболее изношенные участки трубопроводов, которые требуют незамедлительной замены до начала отопительного сезона. Их износ составляет более 80%.

Для удобства горожан всю актуальную информацию по перекладке теплосетей компания представила на сайте http://penza-rekonstrukciya-2021.tilda.ws/

Перейдя по ссылке, к сожалению, не обнаружил ничего о конкретных сроках проведения ремонтных работ. Не приносит компания горожанам и извинений за доставленные неудобства, не призывает быть осторожнее при ходьбе по тем же улицам Московской и К. Маркса, где дождевые потоки разнесли по дороге и тротуарам щебень.