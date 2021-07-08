Открытый в Пензенской области участок газопровода приведет газ в тысячу домов на селе

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Длина участка газопровода от города Сурска до Средней Елюзани, составляет 12 км. Завершение его строительства позволит газифицировать более 1 тысячи домовладений в сёлах Средняя и Верхняя Елюзань.

Приветствуя ответственных работников ПАО «Газпром», всех участников торжественной церемонии открытия объекта, врио губернатора Пензенской области подчеркнул, что наряду с повышением комфортности жизни для сельских жителей, приход газа большое значение имеет и для объектов сельской экономики и придаст новый импульс в их развитии.

В целом, на сегодняшний день 97,8 процентов региона практически газифицировано. Подвести голубое топлива остается к 323 населённым пунктам, а это около 26 тысяч 800 хозяйств - домов. На реализацию этой программы дополнительно выделяется более трех миллиардов рублей.

В соответствии с поручением Президента страны к границе участка бесплатно должна быть подведена труба для дальнейшего подключения и разводки. Срок на это отпущен достаточно небольшой - полтора года.

Открытие 12-километрового газопровода высокого давления в Городищенском районе – хороший шаг в решении поставленной руководителем страны задачи.

Врио губернатора поблагодарил представителей ПАО «Газпром» за то, что они активно включились в этот процесс. По завершении официальной части мероприятия в селе Верхняя Елюзань почётные гости посетили семью Гюльзады Карагбашевой, педагога дополнительного образования. И в ее дом тоже пришёл газ. От имени сельчан хозяйка поблагодарила гостей.