Михаил Мишустин посетил стенд компании «СтанкоМашСтрой» на выставке «ИнноПром-2021»

5 июля экспозицию выставки осмотрел председатель правительства России Михаил Мишустин. В этом году мероприятие проходит на площади в 40 тысяч квадратных метров. Участвую в нем промышленники из России, Японии, Германии, Венгрии и других стран.

Генеральный директор компании «СтанкоМашСтрой» показал Михаилу Мишустину оборудование, производимое предприятием. В этом году компания представила на выставке станки серии СТ-16А25 и промышленного робота Fanuc.

- Мы готовы всесторонне поддерживать предприятия, которые показывают высокую эффективность, - подчеркнул Мишустин.

Выставка продлится до 8 июля.