В Пензе не снижается число желающих платить штрафы за нарушения масочного режима

Фото: пресс-служба администрации Пензы

В ходе очередного рейда правоохранители заходили в торговые центры и магазины, где проводили профилактические беседы с людьми, призывали граждан неукоснительно соблюдать ограничительные меры, рекомендации медиков и пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдать социальную дистанцию. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы.

Напоминаем, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для граждан его сумма составляет от 1 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч; для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч.

С начала текущего года было составлено около 10 тысяч протоколов за данные нарушения.