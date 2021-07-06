Пензенские спортсмены завоевали две медали на Кубке России по плаванию

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Сразу в первый день состязаний пензенский спортсмен Александр Харланов стал третьим на дистанции 200 метров баттерфляем. Лучший результат показал Даниил Пахомов из Архангельской области, на втором месте – москвич Петр Жихарев.

Во второй день соревнований пензячка Ирина Кривоногова взяла «золото» на дистанции 400 метров комплексным плаванием. На втором месте – москвичка Анна Чернышева, третьем – Самира Гумарова из Удмуртии.