Москва слезам верит

«Я потерял друга. Уникальный человек ушел», -делится народный артист России Александр Михайлов.

С интересом читатели газеты прочитают ответы Дмитрия Пескова на вопросы журналиста Владимира Соловьева после «Прямой линии» Президента России и его встречи в Женеве с коллегой из США.

И узнают: в чем разница между Путиным и Байденом; о реакции Президента на обращения граждан; про эсминец и самолет-разведчик.

«В аппаратной «Прямой линии», - говорит Дмитрий, - кто-то даже пошутил, что сейчас президент назовет имена, фамилии и отчества пилотов этого самолета (разведчика США.- Ред.)

В сегодняшнем номере газеты спецкоры «Комсомолки» Дмитрий Стешин и Алексей Овчинников продолжают рассказ с маршрута своей экспедиции по Серебряному кольцу «Что спрятано на дне «Волжской Атлантиды».

Узнают читатели также подробности из истории Госавтоинспекции МВД России, отметившей свое 85-летие, все о больничных в 2021 году – от электронного бюллетеня до выплат по уходу за больными детьми.

И, конечно, анекдот в номер:

Авторы школьного учебника «Новая история России никак не могут определиться, с какой фразы должен начинаться их труд: «В мрачную пору царского самодержавия…» или «В старые добрые времена…».