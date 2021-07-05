Пензенские полицейские напоминают об ответственности за выдачу поддельных сертификатов о прививках

Число заболевших коронавирусом растет с каждым днем. И во многих регионах уже введены ограничения, которые не позволяют посещать рабочие места, больницы, кафе и рестораны людям, не сделавшим прививки.

Из-за этого в последние недели были зарегистрированы случаи изготовления и сбыта поддельных сертификатов о сделанных прививках, а также медицинских справок, освобождающих от вакцинации.

УМВД России по Пензенской области предупреждает, что за выдачу таких документов может грозить уголовное преследование в соответствии со статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».