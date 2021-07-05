Росгвардейцы вернули жительнице Сердобска потерявшегося внука

Вечером в правоохранительные органы позвонила пожилая женщина, которая сообщила, что ее 13-летний внук несколько часов назад ушел на прогулку и до сих пор не вернулся. Дозвониться до него пенсионерка не смогла.

Ориентировка с приметами подростка была передана патрулирующим улицы экипажам Росгвардии. Через полчаса один из них заметил похожего мальчика во дворе дома на улице Ленина. Сотрудники ведомства уточнили у подростка фамилию и имя и, убедившись, что это пропавший внук, отвезли его в полицию, где передали в руки бабушки.