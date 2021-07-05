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Здоровье5 июля 2021 15:00

На окончание строительства онкологического диспансера в Мордовии выделят 236 миллионов рублей

Возведение нового корпуса медучреждения ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Сейчас прием пациентов с онкологией в Мордовии ведется в консультационной поликлинике. За смену учреждение может принять до 100 человек, в то время как фактически в приеме нуждаются 300.

Не хватает площадей в централизованной цитологической и клинико-биохимической лабораториях, дневном стационаре при поликлинике, где получают специализированную онкологическую помощь до 30% больных. Негде проводить восстановительное лечение и реабилитацию уже выздоровевших, а также разместить отделение паллиативной помощи.

Ввод в эксплуатацию нового корпуса позволит решить эти проблемы. Чтобы закончить строительство уже в этом году, правительство республики приняло решение выделить дополнительные средства из резервного фонда.