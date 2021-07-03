В Пензенской области женщина простила сожителя за ранение ножом в спину

Шестилетие совместной жизни они начали отмечать за два дня до случившегося. По словам женщины, заходя в комнату с балкона, она споткнулась о ковер, разбила бутылку на подоконнике и упала на сидящего на стуле сожителя, чистившего в этот момент ножом картошку. Он удержал ее, убрал мусор, а затем они обнаружили кровь на ее спине.

Мужчина обработал ей рану, вызвал скорую помощь. Как на ее спине оказалась ножевое ранение она не помнит. Продолжает проживать совместно с подсудимым.

Пензенский районный суд, рассмотрев уголовное дело, признал жителя с. Засечное виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, по делу установлено, что в ходе ссоры в состоянии алкогольного опьянения мужчина нанес потерпевшей один удар ножом в область спины, причинив ей тяжкий вред здоровью.

Суд основывался на заключениях экспертов и показаниях свидетелей, в том числе о том, что в день преступления из квартиры подсудимого слышались звуки, свидетельствующие о конфликте между ее жителями.

В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом личности подсудимого, его поведения после совершения преступления (оказания первой помощи потерпевшей и вызова «скорой»), а также просьбы потерпевшей не лишать мужчину свободы, суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.

Удовлетворен также иск прокурора района о взыскании с подсудимого в пользу территориального фонда ОМС около 45,5 тыс. рублей, затраченных на лечение потерпевшей.

Приговор вступил в законную силу.