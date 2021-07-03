В Мордовии в суд рассмотрит дело о попытке завладеть автомобилем

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Следственным отделом ОМВД России по Ромодановскому району окончено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя села Курмачкасы, обвиняемого в покушении на неправомерное завладение транспортным средством, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По информации пресс-службы МВД РМ, 5 мая обвиняемый вместе со знакомым, вызвал такси, чтобы доехать до Саранска. По дороге, угрожая водителю вилкой, он сообщил, что платить за проезд они не собираются. Водите схватил с панели телефон и, выдернув из замка зажигания ключи, выпрыгнул из машины. По телефону он рассказал о случившемся знакомому, который сообщил это полиции.

Обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту своего жительства. Ранее он был судим за совершение разбоя.

Свою вину молодой человек признал полностью. Уголовное дело направлено в суд.