В Пензенской области женщина в открытое окно высказала претензии компании на улице

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Пострадавшая покинула квартиру, а через непродолжительное время скончалась в больнице от полученных ранений.

Кузнецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Жительница Кузнецка 1967 года рождения задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По делу назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.