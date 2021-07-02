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Происшествия2 июля 2021 17:30

В Пензенской области женщина в открытое окно высказала претензии компании на улице

Через некоторое время к ней домой пришла соседка с незнакомой женщиной. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой, хозяйка нанесла незнакомке несколько ударов ножом
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Пострадавшая покинула квартиру, а через непродолжительное время скончалась в больнице от полученных ранений.

Кузнецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Жительница Кузнецка 1967 года рождения задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По делу назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.