«ТНС энерго Пенза»: исправить неверно переданные показания счетчика просто

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Неверно переданные показания прибора учета являются одной из наиболее частых причин обращения клиентов в «ТНС энерго Пенза». Заботясь о комфорте и здоровье потребителей, гарантирующий поставщик электроэнергии предоставляет возможность скорректировать переданные показания счетчика дистанционно.

Если отправленные показания меньше, чем фактические, достаточно передать правильные данные ещё раз любым способом: на официальном сайте, через личный кабинет или мобильное приложение, по телефону Единого контактного центра (8412) 98-78-48.

В случае, когда переданные показания больше фактических, скорректировать их можно, направив обращение с официального сайта «ТНС энерго Пенза». Выберите на главной странице раздел «Помощь» / «Написать обращение как частный клиент», далее – в теме обращения выбрать «Хочу исправить неверно переданные показания». При заполнении обращения потребуется ввести лишь номер лицевого счета и верные показания прибора учёта, прикрепив в качестве подтверждения фотографию счётчика.

Пользователи личного кабинета и мобильного приложения «ТНС энерго» могут отправить аналогичную заявку из раздела «Обращения».

После отправки обращения переданные ранее значения будут скорректированы, а правильные показания прибора учета появятся в следующей квитанции.