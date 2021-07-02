В Пензе из автомобиля у 20-летней девушки похитили 5000 и аккумулятор

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен пензенец 1980 года рождения. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Он дал признательные показания. Как выяснилось, он также причастен к другим кражам, которые совершал с 2020 года в г. Пензе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.