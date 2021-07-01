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Происшествия1 июля 2021 21:36

За полгода жители Мордовии отдали мошенникам более 50 миллионов рублей

Об этом сообщает пресс-службы МВД республики
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Только за июнь жертвами мошенников стали 70 жителей региона. Они отдали злоумышленникам более семи миллионов 350 тысяч рублей. Половину этой суммы граждане потеряли, пытаясь предотвратить оформление на них кредита и следуя инструкциям якобы представителя банка.

Также жителей республики обманывали при покупке и продаже товаров через Интернет, бронировании жилья, покупке билетов, на торговых биржах.

Всего за прошедшие полгода жертвами злоумышленников стали свыше 500 человек. Общая сумма ущерба превысила 54 миллиона 400 тысяч рублей.