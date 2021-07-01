За полгода жители Мордовии отдали мошенникам более 50 миллионов рублей

Только за июнь жертвами мошенников стали 70 жителей региона. Они отдали злоумышленникам более семи миллионов 350 тысяч рублей. Половину этой суммы граждане потеряли, пытаясь предотвратить оформление на них кредита и следуя инструкциям якобы представителя банка.

Также жителей республики обманывали при покупке и продаже товаров через Интернет, бронировании жилья, покупке билетов, на торговых биржах.

Всего за прошедшие полгода жертвами злоумышленников стали свыше 500 человек. Общая сумма ущерба превысила 54 миллиона 400 тысяч рублей.