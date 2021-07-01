В Мордовии мужчина ударил ножом брата в ногу и лег спать

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

После чего оба легли спать. Однако от полученного телесного повреждения, повлекшего массивную кровопотерю с развитием общего малокровия организма, потерпевший скончался. Утром пострадавший признаков жизни уже не подавал.

Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Вину обвиняемый признал полностью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.