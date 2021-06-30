В Мордовии правительственная комиссия оценит ущерб от урагана

Фото: Пресс-служба Главы Республики

По информации ГУ МЧС по РМ, вчерашний ураганный ливень с грозой не прошёл бесследно для республики, стихией повреждено 107 жилых домов, в том числе - 96 частных и 11 многоквартирных. Больше всего пострадали жители Дубенского района. В селах Поводимово, Дубенки, Ардатово 101 жилой дом получил серьезные повреждения, на многих сорваны крыши , жильё требует срочного восстановления.

По поручению Врио Главы Мордовии Артёма Здунова сегодня создана правительственная комиссия по ликвидации последствий урагана и помощи пострадавшим. Члены комиссии выехали в Дубенский район, чтобы на месте оценить ущерб, причиненный каждому хозяйству. Артём Здунов принял решение оказать адресную финансовую помощь пострадавшим, для этого будут задействованы средства резервного фонда Главы Мордовии и резервного фонда Правительства РМ. Также руководитель Мордовии поручил направить в пострадавшие населенные пункты для проведения ремонтно-восстановительных работ строительные бригады.