В Саранске откроют Школу межэтнической журналистики

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Саранск вошел в число городов, где будет открыта Школа этнической журналистики. В ней будут обучать правилам освещения межнациональных отношений в СМИ, принципам этики этножурналистов и другим аспектам работы – в том числе, и правовым. План курса включает мастер-классы, встречи с экспертами, экскурсии, лекции и много другое.

Стать слушателями Школы могут студенты гуманитарных факультетов, блогеры, начинающие журналисты возрастом до 30 лет. Обучение бесплатное. Занятия будут проходить один-два раза в неделю два месяца. По итогам выпускники получат Сертификат об окончании Школы межэтнической журналистики, а лучшие из них примут участие в Медиафоруме этнических и региональных СМИ, посетят церемонию награждения лауреатов конкурса «СМИротворец» в Москве, поедут в этноэкспедицию в один из регионов России.

Чтобы стать учеником Школы, нужно до 5 сентября отправить письмо на адрес электронной почты sve-pivkina@yandex.ru. В письме необходимо указать ФИО, дату рождения, место учебы или работы, телефон и электронную почту, а также написать ответ на вопрос, почему вы хотите учиться межэтнической журналистике.