В Пензенской области следователи разбираются с нарушителями прав детей-сирот

Можно не сомневаться, что сотрудники Каменского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Пензенской области, в рамках возбужденного уголовного дела по факту предоставления детям-сиротам жилых помещений ненадлежащего качества (ч. 1 ст. 293 УК РФ – халатность), уже знают поименно всех причастных к такой заботе о детях-сиротах строителей и проводивших аукционы сотрудников администрации, которые оценивали качество и добротность возведенных строений. И после завершения следствия будут по-достоинству оценены не прогнившие полы, а профессионализм конкретных должностных лиц.

По уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшему. Расследование уголовных дел продолжается.