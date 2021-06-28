В Саранске при приеме на работу массажисток уговаривали заняться проституцией

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Как установлено в ходе предварительного следствия, 37-летний директор и 26-летняя администратор заведения путем уговоров и обещаний быстрого обогащения привлекли к оказанию платных услуг интимного характера не менее четырех девушек.

Салон начал действовать осенью 2017 года.

Преступная деятельность группы была пресечена сотрудниками Следственной части СУ совместно с МОБОП УУР МВД по Республике Мордовия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией».

В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых.