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Происшествия28 июня 2021 14:19

В Саранске при приеме на работу массажисток уговаривали заняться проституцией

Обещаниями быстрого обогащения директору и администратору салона удалось привлечь к оказанию платных услуг интимного характера не менее четырех девушек
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Как установлено в ходе предварительного следствия, 37-летний директор и 26-летняя администратор заведения путем уговоров и обещаний быстрого обогащения привлекли к оказанию платных услуг интимного характера не менее четырех девушек.

Салон начал действовать осенью 2017 года.

Преступная деятельность группы была пресечена сотрудниками Следственной части СУ совместно с МОБОП УУР МВД по Республике Мордовия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией».

В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых.