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Происшествия28 июня 2021 13:20

В Пензе снова трагедия: девочка выпала из окна

Пока в клинической больнице им. Н.Ф. Филатова ей оказывается медицинская помощь, следователи разбираются в обстоятельствах падения ребенка с 5 этажа
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: ПРесс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: ПРесс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По предварительным данным, днем 26 июня 2021 года, облокотившись на москитную сетку, 5-летняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома по проспекту Строителей в Пензе.

Пострадавшая госпитализирована в Пензенскую областную детскую клиническую больницу им. Н.Ф. Филатова. По предварительной информации, в момент падения мать ребенка находилась в другой комнате.

Проверку по факту травмирования малолетней девочки 2016 года рождения проводят сотрудники Следственного отдела по Октябрьскому району Пензы регионального СУ.