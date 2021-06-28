В Пензе снова трагедия: девочка выпала из окна

Фото: ПРесс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По предварительным данным, днем 26 июня 2021 года, облокотившись на москитную сетку, 5-летняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома по проспекту Строителей в Пензе.

Пострадавшая госпитализирована в Пензенскую областную детскую клиническую больницу им. Н.Ф. Филатова. По предварительной информации, в момент падения мать ребенка находилась в другой комнате.

Проверку по факту травмирования малолетней девочки 2016 года рождения проводят сотрудники Следственного отдела по Октябрьскому району Пензы регионального СУ.