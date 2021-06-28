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Происшествия28 июня 2021 7:11

В Саранске зам. главбуха доверил брокеру 300 тысяч

Через некоторое время тот перевел мужчине 40 тысяч рублей, якобы заработанных за счет его вложений. Хорошие новости на этом закончились
Виктор ВИКТОРОВ
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Как рассказал в отделе полиции №3 УМВД России по го Саранск 37-летний местный житель, он решил вложить имеющиеся денежные средства с целью получения дополнительного дохода. В социальной сети «Вконтакте» нашел человека, предлагающего услуги брокера, и перечислил ему 300 тысяч рублей. Через некоторое время злоумышленник связался с потерпевшим и перевел ему 40 тысяч рублей, якобы заработанных за счет его вложений. Затем он предложил обрадованному горожанину внести еще денежные средства, на что тот ответил отказом. Тогда мошенник перестал выходить на связь.

По информации пресс-службы МВД РМ, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Осуществляется розыск злоумышленников.