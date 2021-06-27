У жителя Мордовии изъяли ружье, порох и патроны

Факт незаконного хранения оружия и боеприпасов 58-летним жителем села Новое Зубарево был выявлен в этом месяце. Правоохранители установили, что ружье мужчина получил в подарок много лет назад и сразу же оформил разрешение на его хранение. Однако в 1993 году мужчину осудили за совершение преступления, из-за чего потерял данное право, но оружие сдавать не стал и продолжил ходить с ним на охоту.

Полицейские изъяли у нарушителя огнестрельное гладкоствольное ружье, 14 самозарядных патронов и 202 грамма пороха. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.