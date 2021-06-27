Поздравление врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Днем молодежи

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с прекрасным праздником - Днем молодежи!

От гражданской позиции подрастающего поколения, полученных знаний, целеустремленности и энергии во многом зависят темпы социально-экономического развития России.

Сегодня на первый план выходит масштабная задача реализации процессов импортозамещения, которую поставил перед нами Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Высокие технологии способны кардинально изменить все сферы жизнедеятельности, поэтому создание инновационной экономики – важнейший приоритет. И эту стратегическую задачу решать именно вам – молодому поколению страны.

Замечательно, что представители региона становятся победителями и призёрами таких престижных конкурсов как «Большая перемена», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Абилимпикс», «Доброволец России».

Молодежь активно участвует в работе студенческих строительных отрядов и в волонтерском движении, что особенно важно в период эпидемии коронавируса. Вы успешно выполняете благородную миссию - оказываете помощь пожилым людям, малообеспеченным и многодетным семьям, медикам и пациентам лечебных учреждений.

С гордостью хочу отметить, что с каждым годом талантливой молодежи становится всё больше. Вы уверенно занимаете лидирующие позиции в науке, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, культуре, спорте. Уверен, что так будет и впредь.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях!