В Мордовии суд рассмотрит дело о мошенничестве завкафедрой института

По информации пресс-службы МВД РМ, в период с 2018 по 2019 годы обвиняемая - завкафедрой института, по совместительству, главврач поликлиники, совершила хищение денежных средств и комплектующих для гардеробного шкафа у двух выпускников учебного заведения на общую сумму 124 тысячи.

Вознаграждение предназначалось для дальнейшего продолжения потерпевшими обучения по специальности за счет бюджетных средств.

Для придания значимости своим действиям, женщина сообщила о договоренности с высокопоставленным сотрудником республиканского минздрава о направлении их в другие субъекты на обучение в ординатуру выбранных ими вузов.

Свою вину в совершенных преступлениях обвиняемая не признала.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.