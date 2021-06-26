В Пензенской области ищут 63-летнюю Хавву Бикмаеву, которая накануне ушла из дома

Фото: сообщество «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пензенской области» в социальной сети «ВКонтакте»

Пропала 63-летняя жительница села Средняя Елюзань. Накануне Хавва Мустякимовна ушла из дома и до сих пор не вернулась. Женщина страдает провалами в памяти, может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пропавшей: рост – 160 сантиметров, худощавая, темные короткие волосы, карие глаза. Была одета в коричневую кофту, коричневый платок зеленый халат и галоши.

Любую информацию, которая поможет поискам, можно сообщить по телефону 8-800-700-54-52.