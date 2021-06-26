В Мордовии отозвана лицензия у «Актив Банка»

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 25 июня провел совещание по вопросам, касающимся отзыва лицензии на осуществление банковских операций у АО «Актив Банк».

По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия, по итогам совещания Артём Здунов поручил создать оперативный штаб при правительстве Республики Мордовия по преодолению негативных социально-экономических последствий, связанных с отзывом лицензии у кредитной организации.

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Банк России сообщает вкладчикам, что их вложения будут возвращены в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Заниматься выплатами будет государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Агентство начнет выплаты не позднее 9 июля 2021 года. До указанной даты будет размещено на сайте официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения.

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат возмещения по вкладам Агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 1 июля 2021 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.

Подробную информацию о порядке выплат можно получить по телефону горячей линии (8 800 200-08-05), а также на сайте (https://www.asv.org.ru/.ru/).