В Пензенской области мать четверых детей осуждена за убийство при превышении необходимой обороны

Вечером 14.01.2021женщина поссорилась с находившимся в состоянии алкогольного опьянения 31-летним супругом. По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, мужчина на почве ревности стал оскорблять женщину, нанес ей несколько ударов руками в область головы, повалил на пол и продолжил наносить удары. Воспользовавшись попыткой находившейся у них в гостях подруги оттащить мужчину, женщина схватила с кухонного стола нож и полагая, что посягательство мужчины по отношению к ней не окончено, нанесла мужчине удар в область живота.

Смерть наступила на месте происшествия через непродолжительное время.

В судебном заседании подсудимая признала вину в гибели супруга, пояснила, что у них с супругом четверо малолетних детей, которых он очень любил. Она не хотела смерти мужа, любила его, он являлся кормильцем семьи. После случившегося она сразу вызвала «скорую» и пыталась оказать помощь супругу.

Показания подсудимой объективно подтвердились показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями проведенных по делу экспертиз.

Все это позволило государственному обвинителю просить суд о переквалификации действий подсудимой с части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) на часть 1 статьи 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

При наличии обстоятельств, смягчающих наказание, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил подсудимой наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, возложив на нее определенные ограничения и обязанности.

Приговор вступил в законную силу.