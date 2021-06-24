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Общество24 июня 2021 17:29

Бывшему Дому офицеров в Пензе вернут историческое название

Об этом врио губернатора области Олег Мельниченко сообщил на своей странице в Instagram
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Напоминаем вам, что культурное учреждение, которые было реконструировано несколько лет назад, первоначально планировали дать название «На Ленинградской». Позже, во время визита в город председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко объект был представлен ему, как центр культурного развития «Аструм». В конце года объект получил третье название – «Губернский».

Олег Мельниченко принял решение вернуть учреждению то наименование, под которым его знают большинство жителей Пензы – Дом офицеров. По его словам, соответствующее распоряжение было подписано им сегодня.