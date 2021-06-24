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Здоровье24 июня 2021 10:50

В Пензе проводится онлайн-контроль состояния сердца после операции

Компактное современное оборудование позволяет отслеживать основные жизненные показатели пациента
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Продолжается оснащение современным медицинским оборудованием второго регионального сосудистого центра, открытого в Пензе на базе Клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области, в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», в отделение нейрореанимации и в реанимационную палату поступило оборудование для слежения за состоянием послеоперационных пациентов.

Мобильное оборудование помещается на тумбу рядом с кроватью, датчики отслеживают основные жизненные показатели пациента после операции.

Все данные передаются на один большой стационарный монитор, который находится на посту медицинской сестры, что позволяет следить за состоянием здоровья пациентов в режиме реального времени.

Стоимость следящей аппаратуры 3 380 270 рублей. Финансовые средства для его приобретения выделены из средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Всего закуплено 4 единицы прикроватных мониторов.

Как известно, открытый на базе Клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина второй региональный сосудистый центр, принимает пациентов с сосудистыми катастрофами, как в плановом, так и в экстренном порядке.

За сутки здесь проводится порядка 5 коронарографических исследований и 2-3 стентирования сосудов сердца.