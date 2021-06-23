Кинологи на охране чемпионата Европы по футболу

21 июня 2021 года кинологические подразделения МВД РФ отметили 112-ю годовщину со дня создания в российской полиции первого питомника и розыскного тандема – человека и собаки.

Отметили без салютов и грандиозных торжеств.

На сегодняшний день в их рядах служат более 13 тысяч сотрудников

Только в 2020 году служебные собаки помогли раскрыть свыше 31 тысячи преступлений.

Кинологические расчеты привлекаются к охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности при подготовке и проведении значимых общественно-политических, культурно-массовых и международных спортивных мероприятий.

В настоящее время более 100 кинологических расчетов из регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов участвуют в охране правопорядка на объектах проведения матчей чемпионата Европы по футболу UEFA-2020 в г. Санкт-Петербурге.

Специалисты-кинологи со своими служебными собаками также несут службу на территории Северного Кавказа, участвуют в досмотровых мероприятиях на объектах учетно-заградительной системы, федеральных и иных контрольно-пропускных пунктах полиции.

Несут свою службу честно, достойно.