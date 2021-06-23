В Пензенской области малолетние дети спасли мать-мошенницу от лишения свободы

На созданной в одной из соцсетей странице женщина разместила объявления о продаже различных товаров: шубы и нижнее белье, верхняя женская одежда, обувь, наборы посуды, ножей. Ничего из предлагаемых к продаже товаров у нее в наличии не имелось, но, видно, рассказано и показано было все красиво.

С февраля 2018 по сентябрь 2019 года ей написали 11 покупателей из различных регионов страны. А затем и сделали предоплату, поверив обещаниям отправить посылки по почте. После перевода денежных средств женщина прекращала с ними переписку.

Материальный ущерб от ее действий составил более 74 тыс. рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, в соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом наличия на иждивении злоумышленницы двоих малолетних детей, частичного возмещения ущерба одной из потерпевших и других смягчающих обстоятельств, суд назначил женщине наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

Судом в пользу потерпевших взыскан ущерб в сумме около 51 тыс. рублей.

Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.