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Спорт22 июня 2021 14:53

Педагоги Пензенской области отправились в автономное водное путешествие по р. Суре

В ходе инструкторского учебно-тренировочного похода с 17 по 19 июня по Лунинскому и Никольскому районам они провели на реке 3 ходовых дня и преодолели 55 километров
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба министерства образования Пензенской области

Фото: Пресс-служба министерства образования Пензенской области

По мнению участников, три дня на маршруте проверили всех на выносливость, смекалку, готовность прийти на помощь, потребовали хороших знаний азбуки туризма, способствовали повышению квалификации педагогов - инструкторов детско-юношеского туризма.

Во время похода отрабатывались навыки ведения туристской группы по маршруту, техника прохождения локальных препятствий, соблюдения режима движения, а также использования современного туристского оборудования и организации быта в полевых условиях.

Поход был полностью автономным, без захода в населенные пункты. Все участники справились с предлагаемыми условиями и проявили силу и упорство в преодолении трудностей, с которыми приходилось сталкиваться во время маршрута.