Педагоги Пензенской области отправились в автономное водное путешествие по р. Суре

Фото: Пресс-служба министерства образования Пензенской области

По мнению участников, три дня на маршруте проверили всех на выносливость, смекалку, готовность прийти на помощь, потребовали хороших знаний азбуки туризма, способствовали повышению квалификации педагогов - инструкторов детско-юношеского туризма.

Во время похода отрабатывались навыки ведения туристской группы по маршруту, техника прохождения локальных препятствий, соблюдения режима движения, а также использования современного туристского оборудования и организации быта в полевых условиях.

Поход был полностью автономным, без захода в населенные пункты. Все участники справились с предлагаемыми условиями и проявили силу и упорство в преодолении трудностей, с которыми приходилось сталкиваться во время маршрута.