В Пензенской области вновь говорили о земле

По информации департамента государственного имущества, площадь земель в административных границах Пензенской области составляет 4335,2 тыс. га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения - 3069,2 тыс. га.

На совещании ответственным ведомствам врио губернатора поставил задачу проведения мониторинга поступления арендной платы за земельные участки в региональный бюджет, а также ведение претензионной работы. Информацию о том, как сокращается или возрастает задолженность должна попадать в ежеквартальные отчеты.

«Это важно. Это реальное наполнение бюджета. Если мы эту работу не построим, то бюджет будет терять десятки миллионов рублей, что недопустимо», - констатировал врио губернатора.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области,поручено обеспечить максимальный контроль над соблюдением условий договоров аренды участков сельскохозяйственного назначения. Весь оборот земель необходимо брать под особый контроль, чтобы ни одна сделка не заключалась без ведома регионального министерства финансов.

Также Олег Мельниченко затронул вопрос передачи земли из федеральной в муниципальную собственность:

«Выработайте форму ежеквартального отчета, сколько у нас земельного фонда в разрезе муниципального образования, как идет оформление передачи земли.

Кроме того, было поручено ответственным ведомствам провести инвентаризацию паевых земель. Утвердить списки невостребованных земельных долей и в соответствии с действующим законодательством активизировать работу в судах, чтобы признать муниципальной собственностью невостребованные на сегодняшний день доли.