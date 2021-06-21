Олег Мельниченко назвал ключевые принципы в работе с кадрами

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

На оперативном совещании в понедельник, 21 июня 2021 года, Олег Мельниченко представил кандидатуру нового врио заместителя министра экономики Пензенской области Евгения Поричанского.

«Человек профессионально вырос непосредственно в министерстве, прошел все ступени управленческой карьеры, - подчеркнул Олег Мельниченко. – Надеюсь, что наше доверие оправдает».

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, говоря о кадровой политике в целом, руководитель субъекта РФ отметил, что важна преемственность, а при подборе топ-менеджеров упор необходимо делать на базу, которую составляют специалисты министерств.

«Чтобы люди понимали, что у нас есть вертикальная мобильность, - пояснил он. – И каждый, кто ответственно работает на своей должности, знал: у него есть служебные перспективы».