В Саранске мужчина предстанет перед судом за вымогательство

Так родились строки: «Мы пишем тебе от лица ассоциации «Честные жены». К нам попали видео и фото тайных съемок, на которых видно, как…

Войдя в роль «честной жены», шантажист перечислил свой арсенал «позорящих женщину сведений» и потребовал 50 тысяч за свое исчезновение. Разумеется, посоветовал «не обращаться к ментам» и вообще уволиться из организации.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Республике Мордовия, не с первой попытки, но деньги свои вымогатель получил. И был задержан сотрудниками МОБОП УУР республиканского МВД.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», окончено.

Дело направлено в суд.