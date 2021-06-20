В Пензе вечером женщина пригласила к себе в гости мужчину

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен пензенец 1975 года рождения, причастный к совершению данного преступления. Мужчина дал признательные показания.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.