Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 июня 2021 14:28

В Пензе вечером женщина пригласила к себе в гости мужчину

Проснувшись на следующее утро, она обнаружила, что гость удалился, прихватив с собой телевизор
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен пензенец 1975 года рождения, причастный к совершению данного преступления. Мужчина дал признательные показания.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.