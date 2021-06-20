Низкий поклон вам за спасенные жизни, терпение и верность призванию

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения республики!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Врачи, медсестры, фельдшеры, работники скорой медицинской помощи, санитары – всех вас объединяет высочайший профессионализм, чуткость и доброжелательное отношение ко всем, кто обращается к вам за помощью.

От вас зависит наше здоровье, а порой и жизнь. Вы стойко вынесли и выносите на своих плечах все тяготы пандемии.

Дорогие друзья! Низкий поклон вам за спасенные жизни, терпение и верность высокому призванию и нравственному долгу. Пусть у вас самих никогда не будет повода обращаться к коллегам.

Здоровья вам и всего самого доброго!

Врио Главы Республики Мордовия А.А. Здунов